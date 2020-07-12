«ДНР» откроет «Еленовку» на один день, но с условиями

В понедельник, 13 июля, боевики откроют КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд, однако с некоторыми ограничениями. Об этом говорится в сообщении «штаба ДНР по предупреждению коронавируса».



Боевики будут выпускать из отдельных районов Донетчины только тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории, а впускать — только лиц, которые получили разрешение «штаба ДНР».



Пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.



Все въехавшие в Донецк будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице.

КПВВ «Еленовка» соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



В предыдущий раз «ДНР» открыла «Еленовку» 7 июля. Тогда около сотни человек, которых не было в списке, провели день в «серой зоне».



К вечеру их прогнали вооруженные люди, некоторые сопротивлявшиеся были избиты. В итоге 83 человека были насильно посажены в автобусы и отвезены на «нулевой» блокпост «ДНР». После этого около 50 человек остались ждать на «нуле», остальные — направились на подконтрольную Украине территорию. Поздним вечером «ДНР» все же пропустила оставшихся и отправила на обсервацию в больницу Макеевки.



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