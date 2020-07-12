Пятеро военных ранены вследствие обстрелов со стороны боевиков

Пятеро украинских военнослужащих получили ранения вследствие 11-ти обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



При обстрелах боевики использовали артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Свободный, Авдеевки, Опытно, Марьинки и Каменки.



Пострадавших бойцов оперативно доставили в военные госпитали и оказали неотложную медицинскую помощь.