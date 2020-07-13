Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявил об ошибке при настройке радара

13 июля 2020, 08:27

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявил об ошибке при настройке радара

Причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в январе стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны. Об этом вечером в субботу, 11 июля, сообщило иранское агентство гражданской авиации, передает Deutsche Welle.

«Катастрофа произошла из-за человеческой ошибки во время выполнения процедуры настройки радара», — говорится в заявлении агентства.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали 176 граждан шести стран — все, кто находились на борту. Тегеран официально признал, что Boeing был сбит иранской стороной «нечаянно» — самолет был принят за враждебную цель.

До конца июня Иран не спешил отправлять «черные ящики» со сбитого самолета для анализа зарубежными специалистами. Лишь 29 июня военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки заявил, что ящики отправили во Францию. По словам Торки, ящики были повреждены, поэтому иранские эксперты не смогли их расшифровать. Прокурор также заверил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, а не приказ.

Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков» с самолета МАУ.

ТЕГИ

Места
Иран
Прочее
Авиакатастрофа
Организации
Мау

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
10:20
«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех
08:07
За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных
16:34
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день, но с условиями
12:04
«ЛНР» заявила про 8 новых случаев COVID-19 в ОРЛО
10:28
«ДНР»: Один пациент с COVID-19 скончался, еще у двоих подтвердился диагноз
21:25
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
14:20
«ДНР» может разрешить въезд в Донецк по спискам на следующей неделе
12:46
«ЛНР» зарегистрировали 13 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки и одну смерть 
10:45
«ЛНР» заявила о начале работ по оборудованию пунктов пропуска у Счастья и Золотого
10:35
В «ДНР» заявили о 24 новых случаях заболевания коронавирусом
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля
22:08
ОБСЕ зафиксировала повреждение водопровода и линий электропередач вблизи Горловки
18:19
Шахта «Юнком»: вода с места подземного ядерного испытания добралась до горизонтов питьевой воды
17:12
«ДНР» признала «украинскими шпионами» 99 человек с начала конфликта
все новости
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
11:30
На Донбассе погибли двое украинских военных 
11:24
Рада проведет внеочередные заседания два дня подряд
10:31
Пожар на Луганщине: продолжается тушение очагов тления
10:20
«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех
09:31
В Луганской области из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов
09:12
Украина ведет консультации о включении США и Британии в переговоры по Донбассу
08:54
В Украине выявили 612 инфицированных коронавирусом за сутки
08:27
Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявил об ошибке при настройке радара
08:07
За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных
18:31
Пятеро военных ранены вследствие обстрелов со стороны боевиков
16:34
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день, но с условиями
15:16
Кремль: Выход из «Минска» означает потерю переговорной площадки по Донбассу
13:45
Боевики ранили двоих военнослужащих
12:37
Еще у двоих военных ВСУ выявили коронавирус
все новости
ВИДЕО
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
10 июля, 08:05
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция