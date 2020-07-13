Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран заявил об ошибке при настройке радара

Причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в январе стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны. Об этом вечером в субботу, 11 июля, сообщило иранское агентство гражданской авиации, передает Deutsche Welle.



«Катастрофа произошла из-за человеческой ошибки во время выполнения процедуры настройки радара», — говорится в заявлении агентства.



Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали 176 граждан шести стран — все, кто находились на борту. Тегеран официально признал, что Boeing был сбит иранской стороной «нечаянно» — самолет был принят за враждебную цель.



До конца июня Иран не спешил отправлять «черные ящики» со сбитого самолета для анализа зарубежными специалистами. Лишь 29 июня военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки заявил, что ящики отправили во Францию. По словам Торки, ящики были повреждены, поэтому иранские эксперты не смогли их расшифровать. Прокурор также заверил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, а не приказ.



Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков» с самолета МАУ.