В Украине выявили 612 инфицированных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 612 случаев заболевания коронавирусом, 385 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зафиксировано 54 133 случая COVID-19, из них 26 503 выздоровели, 1 398 человека умерли. Еще 26 232 человека продолжают лечение.

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.