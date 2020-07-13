В Луганской области из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов

В Луганской области из-за грозы и сильных порывов ветра без энергоснабжения остаются 14 населенных пунктов полностью и 5 частично. Об этом сообщает «Луганское энергетическое объединение».



Отмечается, что сейчас обесточены 114 трансформаторных подстанций, 5176 абонентов остались без света.



«Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Счастьенском, Беловодском, Новопсковском, Станично-Луганском и Попаснянском РЕМах. Работники продолжают находить повреждения, работы продолжаются еще с ночи», — говорится в сообщении.



На подконтрольной группировке «ЛНР» территории области без электричества частично остались семь населенных пунктов, более двух тысяч абонентов. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



В Луганске частично обесточены поселок Тельмана (1 500 абонентов), Каменнобродский район проезд Лисичанский (80 абонентов), Большая Вергунка (девять трансформаторных подстанций).



В Славяносербском районе частично остались без электроснабжения Зимогорье, Приветное, Цветные Пески, Жёлтое, Металлист и Стукалова Балка. Всего 456 абонентов.