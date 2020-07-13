На Донбассе погибли двое украинских военных 

В Донецкой области в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Один военнослужащий погиб в результате обстрела возле села Славное.



«Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника», — сказано в сообщении.



Кроме того, вблизи населенного пункта Зайцево во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.



Ранее пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего шестеро украинских бойцов получили ранения.