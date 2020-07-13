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Кулеба: Шансов на то, что ЕС включит Украину в «зеленый» список с 14 июля, нет

13 июля 2020, 13:34

Кулеба: Шансов на то, что ЕС включит Украину в «зеленый» список с 14 июля, нет

14 июля Европейский союз пересмотрит «зеленый» список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. Шансов, что Украина попадет в этот список в ближайший пересмотр, нет. Об этом в интервью «Сегодня» рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно», — отметил министр.

По его словам, пока Украина не отвечает базовому критерию. А это — количество больных на 100 тысяч в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тысяч по ЕС.

Совет Европейского Союза разрешил странам-членам с 1 июля открыть въезд для отдельных категорий граждан третьих стран. В частности, решение касается и некоторых украинцев.

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