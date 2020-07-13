Посол рассказал о желании Макрона посетить Украину. Но мешает коронавирус

Президент Франции Эмманюэль Макрон не отказывается от своего намерения посетить Украину, но пока этому мешает пандемия коронавируса.



Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Президент Макрон подтверждает свое желание приехать в Украину по приглашению [президента Украины Владимира] Зеленского в ближайшее время», — отметил дипломат в ходе брифинга в Киеве. Он добавил, что визит до сих пор не состоялся из-за пандемии.



Во время телефонного разговора в январе Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину.