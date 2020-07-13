Рада выделила более миллиарда гривен на местные выборы

Верховная Рада выделила дополнительно на проведение выборов более 1,2 миллиарда гривен за счет расходов Фонда борьбы с COVID-19.



За соответствующий законопроект № 3712 за основу и в целом проголосовали 332 и 330 народных депутатов соответственно.



Законопроект позволит обеспечить подготовку и проведение очередных и первых местных выборов, а также промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область).



В частности, увеличены расходы потребления общего фонда ЦИК на 1 миллиард 263 миллиона 954 тысяч гривен.



Из этих средств 10 миллионов 841 тысячу гривень выделено по бюджетной программе «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов»; 994 тысячи гривен на проведение выборов народных депутатов и 1 миллиард 252 миллиона 117 тысяч гривен — субвенция из гос бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Согласно изменениям, 1 миллиард 154 миллиона 988 тысяч гривен были перенеаправлены с бюджета местных выборов на борьбу с коронавирусом.