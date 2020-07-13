Верховная Рада ввела сбор за вылет пассажиров

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2424, который определяет особенности государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляют или который прибывает в украинский аэропорт. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины, передает УНН.



Законопроектом предусмотрено, что государственная пошлина взиматься не будет в случаях перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств, а также:

перевозок гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам правительства;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов по закону;

перевозок детей до двух лет;

перевозок транзитных пассажиров;

перевозок пассажиров с сервисными билетами;

перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Ставка такого сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины может составлять 0,5 доллара, а в случае международных воздушных перевозок - 2 доллара.



Сообщается, что за каждую тонну груза в пределах Украины пассажиры могут платить 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок в/из Украины - 10 долларов.



Счет-фактура на оплату государственной пошлины направляется плательщику по факсу или электронной почте в день оформления, а по требованию авиаперевозчика - по почте (заказным письмом) в течение двух рабочих дней со дня оформления и уплачивается в течение 30 дней с даты его оформления.