Для сдачи ВНО по биологии прибыли 27 жителей отдельных районов Донетчины

Во внешнем независимом оценивании по биологии приняли участие 3234 жителей Донецкой области (67,8% от числа зарегистрированных). Из них 27 человек — жители временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Оценивание состоялось 13 июля в Бахмуте, Краматорске, Мариуполе и Покровске.



В Луганской области для участия в тестировании по биологии зарегистрировались 2239 участников, из них прибыли в пункты — 1481 человек (66,1% от общего количества зарегистрированных), сообщили в Луганской ОГА.



Результаты тестирования будут опубликованы до 25 июля.



Участники, которые не приняли участие в тестировании по объективным причинам могут в течение пяти дней подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО по биологии, которая состоится 5 августа.