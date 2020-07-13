Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Разумков сообщил, когда назначат дату проведения местных выборов

13 июля 2020, 18:28

Разумков сообщил, когда назначат дату проведения местных выборов

Рассмотрение проекта постановления о назначении местных выборов в Украине на 25 октября отложено до выработки позиции о последовательности действий, связанных с изменениями административно-территориальных единиц. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».

«Объявление выборов действительно было отложено, потому что позиция народных депутатов в том числе и позиция внутри комитета отличается, что за чем должно происходить: или вначале объявить изменения районов и только после этого объявлять выборы. Поэтому, чтобы не создавать дополнительные коллизии, было принято решение сегодня не рассматривать этот вопрос, и президент отозвал это постановление», — сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Спикер Верховной Рады выразил надежду, что вопрос о назначении очередных выборов в местные органы власти парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе.

«Я думаю, что в любой момент постановление можно будет поставить без включения в повестку дня... Важно, чтобы мы это сделали в предусмотренные законом сроки. Я надеюсь, что мы это сможем сделать на этой неделе, поскольку это... последняя пленарная неделя третьей сессии Верховной Рады IX созыва. Если нет, то есть другие механизмы, такие как внеочередная сессия. Она также созывается по требованию 150 народных депутатов или по требованию президента Украины», — сказал Разумков.

Ранее президент Владимир Зеленский отозвал проект постановления о назначении очередных местных выборов.

ТЕГИ

Прочее
местные выборы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
10:20
«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех
08:07
За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных
16:34
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день, но с условиями
12:04
«ЛНР» заявила про 8 новых случаев COVID-19 в ОРЛО
10:28
«ДНР»: Один пациент с COVID-19 скончался, еще у двоих подтвердился диагноз
21:25
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
14:20
«ДНР» может разрешить въезд в Донецк по спискам на следующей неделе
12:46
«ЛНР» зарегистрировали 13 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки и одну смерть 
10:45
«ЛНР» заявила о начале работ по оборудованию пунктов пропуска у Счастья и Золотого
10:35
В «ДНР» заявили о 24 новых случаях заболевания коронавирусом
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля
все новости
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
22:17
Боевики обстреляли военных во время эвакуации тела: погиб медик, пострадали двое бойцов
20:58
На Луганщине ликвидировали масштабный лесной пожар
19:51
Еще у шестерых жителей Донетчины выявили коронавирус
18:28
Разумков сообщил, когда назначат дату проведения местных выборов
17:31
Для сдачи ВНО по биологии прибыли 27 жителей отдельных районов Донетчины
17:03
Верховная Рада ввела сбор за вылет пассажиров
16:44
Зеленский отозвал постановление о назначении местных выборов
16:05
Пожар в Луганской области уничтожил 10% лесного массива
15:51
Рада выделила более миллиарда гривен на местные выборы
15:29
Дело Шеремета: Суд снял электронный браслет с подозреваемой Дугарь
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
15:14
Посол рассказал о желании Макрона посетить Украину. Но мешает коронавирус
14:22
Посол Франции назвал условие для проведения «нормандской встречи»
все новости
ВИДЕО
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
10 июля, 08:05
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция