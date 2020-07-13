Разумков сообщил, когда назначат дату проведения местных выборов

Рассмотрение проекта постановления о назначении местных выборов в Украине на 25 октября отложено до выработки позиции о последовательности действий, связанных с изменениями административно-территориальных единиц. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».



«Объявление выборов действительно было отложено, потому что позиция народных депутатов в том числе и позиция внутри комитета отличается, что за чем должно происходить: или вначале объявить изменения районов и только после этого объявлять выборы. Поэтому, чтобы не создавать дополнительные коллизии, было принято решение сегодня не рассматривать этот вопрос, и президент отозвал это постановление», — сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.



Спикер Верховной Рады выразил надежду, что вопрос о назначении очередных выборов в местные органы власти парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе.



«Я думаю, что в любой момент постановление можно будет поставить без включения в повестку дня... Важно, чтобы мы это сделали в предусмотренные законом сроки. Я надеюсь, что мы это сможем сделать на этой неделе, поскольку это... последняя пленарная неделя третьей сессии Верховной Рады IX созыва. Если нет, то есть другие механизмы, такие как внеочередная сессия. Она также созывается по требованию 150 народных депутатов или по требованию президента Украины», — сказал Разумков.

Ранее президент Владимир Зеленский отозвал проект постановления о назначении очередных местных выборов.