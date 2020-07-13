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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

13 июля 2020, 23:06

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В понедельник, 13 июля, на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии заболевание подтверждено у 759 жителей Донетчины, из них 273 пациента выздоровели, десятеро — скончались. В Луганской области COVID-19 зафиксирован у 94 человек, из которых 74 человека выздоровели, 20 — продолжают лечение.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» заявляют об отсутствии новых случаев COVID-19 в отдельных районах Донбасса. По состоянию на 13 июля группировка «ДНР» признает 1362 случая заболевания коронавирусом, из которых 618 человек выздоровели, 80 — умерли; а группировка «ЛНР» — 576 случаев заражения COVID-19, из которых 485 человек выздоровели, а 14 — умерли от осложнений.

Политика

Украина заинтересована во включении США и Великобритании в минский и нормандский форматы, заявил вице-премьер, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

Париж считает важным, чтобы договоренности, которые были достигнуты лидерами «нормандской четверки» в декабре прошлого года, были выполнены. Это откроет путь к следующей встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Общество

В подконтрольном боевикам Иловайске Донецкой области не осталось врачей-терапевтов. Местное терапевтическое отделение перепрофилировали в отделение сестринского ухода.

Сегодня утром боевики возобновили работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Выехать из Донецка можно только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба «ДНР».

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