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За сутки на Донбассе погибли трое украинских военных, двое пострадали

14 июля 2020, 08:22

За сутки на Донбассе погибли трое украинских военных, двое пострадали

За минувшие сутки вследствие 18 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе погибло трое украинских военнослужащих, один получил ранения, еще один боевую травму. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным штаба, огонь велся по позициям украинских военных вблизи Сартаны, Водяного, Авдеевки, Пищевика, Каменки, Славного, Первомайского, Луганского, Крымского, Орехово, Хутора Вольного, Майорска.

Кроме того, указано был обстрелян участок разведения сил и средств № 2 Золотое, где боевики выпустили 1 мину калибра 120-мм.

«Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один — боевое травмирование», — подчеркнули в штабе.

Там добавили, что дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, так как боевики продолжили обстрел. «В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации», — рассказали в штабе.

В сводке указано, что украинские военные открывали огонь в ответ из «дежурных огневых средств». По данным украинской разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранено двое боевиков.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе. Отмечается, что потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

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