За минувшие сутки в Украине выявлено 638 случаев заболевания коронавирусом, 651 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 14 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



По состоянию на утро 14 июля в Украине за все время пандемии заболел 54 771 человек. Из них 3906 детей, а также 7 499 медицинских работников.



При этом всего выздоровело 27 154 человека, а летальных случаев — 1 412.



Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 205 человек, что на 27 меньше, чем днем ранее.

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.