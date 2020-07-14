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Адвокат семей жертв МН17 рассказал, почему Москва может остаться безнаказанной

14 июля 2020, 14:11

Адвокат семей жертв МН17 рассказал, почему Москва может остаться безнаказанной

Решение Нидерландов подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ в связи с крушением рейса МН17 на Донбассе будет способствовать привлечению Москвы к ответственности за трагедию. Такое мнение высказал американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников жертв авиакатастрофы в ЕСПЧ, в комментарии «Укринформу».

«Все это время Россия теряла доказательства, препятствовала официальному расследованию, защищала причастных лиц и свидетелей, создавала бесконечный поток ложных, сфабрикованных доказательств и информации, которые только вводили в заблуждение. Поведение РФ оскорбляет моих клиентов и любого мыслящего человека, заинтересованного в совершении правосудия. Присоединение Нидерландов к искам усиливает давление, которое оказывали семье почти с первого дня», — сказал адвокат.

По словам Скиннера, когда он впервые обратился к представителям нидерландского МИД с просьбой присоединиться к этим усилиям, они «сопротивлялись»: «Я рад, что они передумали. Россия должна быть атакована со всех возможных сторон, чтобы ее можно было привлечь к ответственности».

Он подчеркнул, что уголовное дело в Нидерландах, иск в ЕСПЧ, действия Международной организации гражданской авиации и дипломатическое давление — все это должно быть скоординировано, чтобы обеспечить как можно больше общественного, политического, дипломатического и экономического давления на Россию.

«На этом рейсе было 80 детей. Россия убила будущее. Мы должны заставить ее взять на себя ответственность, иначе позволим ей сделать наш мир менее цивилизованным», — отметил адвокат.

В то же время, по его мнению, слабость уголовного процесса в Нидерландах заключается в том, что Россия как государство может остаться безнаказанным.

«Слабость в уголовном производстве заключается в том, что только четыре человека могут быть признаны виновными, а российское государство останется безнаказанным. Вот почему так важно присоединение Нидерландов к искам в ЕСПЧ », - сказал адвокат.

Он также отметил, что, кроме судебных процессов, нужно действовать и на других направлениях.

«Есть надежда, что со временем ООН начнет действовать, и Международная организация гражданской авиации введет санкции как к государству, которое использует военное оружие против гражданского воздушного судна», — отметил Скиннер.

Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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