Рада поддержала закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2426 о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом. Документ поддержали 237 депутатов, передает «Интерфакс-Украина».



Во время обсуждения законопроекта отдельные парламентарии выступали против разделения металлолома на бытовой и промышленный, а также против требований к площадкам, на которых собирается лом. Но Рада не поддержала соответствующие поправки к проекту закона.



При этом в ходе представления законопроекта один из его авторов, замглавы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский отметил, что сейчас происходит хищение металлолома, а также есть коррупция в это сфкере.



По его словам, представители полиции берут взятки в размере 60-120 грн с тонны металлолома из-за искусственного разделения металлолома на бытовой и промышленный. «Мы предлагаем убрать правовые коллизии», — сказал депутат.



Отвечая на выступления депутатов о необходимости идентификации лиц, сдающих металлолом, Кисилевский констатировал, что в настоящее время реальной идентификации лиц нет. В то же время в законопроект внесены положения о необходимости видеонаблюдения в пунктах приема металлолома, что позволяет идентифицировать человека. Также будет оформляться документ о приемке металлолома, что также помогает идентификации.



Законопроект рынка металлолома зарегистрировали в парламенте в ноябре 2019 года, в января 2020 года депутаты одобрили документ в первом чтении.



По словам авторов законопроекта, закон будет способствовать преодолению коррупции на рынке металлолома Украины, а также откроет возможности для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для модернизации.



По предварительным расчетам, после принятия закона из тени выведут около 20 миллиардов гривен оборотных средств предприятий в сфере заготовки металлолома — в результате этого госбюджет получит около 1 миллиарда гривен дополнительных ежегодных поступлений.



Также предполагается, что закон позволит официально оформить около 10 тысяч работников и усилить их социальную защищенность