Развлекательным центрам и ресторанам на Донетчине разрешили работать до 23:00

Развлекательным заведениям, кафе и ресторанам в Донецкой области разрешили работать с 7:00 до 23:00. Такое решение было принято членами областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.



«Отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетериям, буфетам и т. д.) разрешено работать с 7 до 23 часов», — говорится в сообщении.



При этом не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с адресной доставкой заказов и заказами на вынос.



Кроме того, запрещается работа после 23:00 и до 7:00 учреждений культуры, кроме кинотеатров.



Наеделю назад время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений в Донецкой области было ограничено до 22:00.



По состоянию на 14 июля на подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировано 765 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 252 человека вылечились и 10 человек умерли.