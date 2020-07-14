ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке

Миссия ОБСЕ зафиксировала в повреждения жилого дома Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда СММ зафиксировала, что часть юго-юговосточной стороны кирпичного забора возле одноэтажного кирпичного жилого дома на ул. Пятницкого, 109, была разрушена. Наблюдатели также видели свежие осколочные повреждения и разбитое окно на юго-юго-восточной стене дома. Перед разрушенной частью забора (за пределами участка, на котором расположен дом) команда Миссии видела воронку (шириной примерно 20 см)», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, воронка образовалась недавно в результате разрыва боеприпаса, выпущенного из юго-восточного направления.



Мужчина, представившийся жителем дома, рассказал патрулю ОБСЕ, что обстрел произошел ранним утром 11 июля, когда он был дома.



Кроме этого, между домами на ул. Пятницкого, 80, и ул. Пятницкого, 109, наблюдатели зафиксировали обрыв линии электропередачи. Они также отметили, что электрики проводили ремонтные работы.