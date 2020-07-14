Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ заявила, что задержала вероятного автора «пленок Ермака»

14 июля 2020, 22:03

СБУ заявила, что задержала вероятного автора «пленок Ермака»

В Службе безопасности Украины заявили, что в Киеве в одном из кафе сотрудники службы задержали двух граждан при получении ими «неправомерной выгоды».

«Среди задержанных — вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, участники преступной группы якобы обещали коммерсанту за 100 000 долларов США «решить» вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.

Уголовное производство начато по статьям о мошенничестве и взяточничества. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, говорят в спецслужбе.

В СБУ не называют имен задержанных. По данным информагентства «Интерфакс-Украина», СБУ задержала Дмитрия Штанько, которого подозревают в записи с братом Денисом Ермаком, братом руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

29 марта часть этих записей обнародовал народный депутат Украины Гео Лерос. На этих видеозаписях Денис Ермак якобы обсуждает вопрос назначения на государственные должности. Согласно таймингом на видео, записи были сделаны в августе, сентябре и октябре 2019 года.
Андрей Ермак назвал опубликованные видеозаписи с его братом «спланированной операцией» и заявил, что обратился в СБУ и Государственного бюро расследований.

ТЕГИ

Организации
СБУ
Люди
Гео Лерос Андрей Ермак

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
20:16
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
18:49
«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район
14:37
«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей
12:20
«ЛНР» остановит работу КПВВ «Станица Луганская» на два часа 15 июля
11:22
«ДНР» сообщила о 36 заболевших коронавирусом и двух смертях за сутки
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
10:20
«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех
08:07
За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных
16:34
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день, но с условиями
12:04
«ЛНР» заявила про 8 новых случаев COVID-19 в ОРЛО
10:28
«ДНР»: Один пациент с COVID-19 скончался, еще у двоих подтвердился диагноз
все новости
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
22:36
Семеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрела на Донбассе
22:03
СБУ заявила, что задержала вероятного автора «пленок Ермака»
20:16
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
18:49
«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район
17:35
Развлекательным центрам и ресторанам на Донетчине разрешили работать до 23:00
16:46
Посольство США осудило убийство военного медика боевиками
16:17
Рада поддержала закон о детенизации рынка металлолома
15:17
Застрявшие люди продолжают ждать пропуска в Донецк после ночевки у КПВВ
14:58
При пересечении КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина
14:37
«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей
14:11
Адвокат семей жертв МН17 рассказал, почему Москва может остаться безнаказанной
13:52
Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина
12:33
Боевики забрали тело бойца ООС, погибшего на Донетчине. Тело убитого ими медика и раненый военный — на поле боя
12:20
«ЛНР» остановит работу КПВВ «Станица Луганская» на два часа 15 июля
все новости
ВИДЕО
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
10 июля, 08:05
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция