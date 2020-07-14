СБУ заявила, что задержала вероятного автора «пленок Ермака»

В Службе безопасности Украины заявили, что в Киеве в одном из кафе сотрудники службы задержали двух граждан при получении ими «неправомерной выгоды».



«Среди задержанных — вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности», — говорится в сообщении.



По данным спецслужбы, участники преступной группы якобы обещали коммерсанту за 100 000 долларов США «решить» вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.



Уголовное производство начато по статьям о мошенничестве и взяточничества. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, говорят в спецслужбе.



В СБУ не называют имен задержанных. По данным информагентства «Интерфакс-Украина», СБУ задержала Дмитрия Штанько, которого подозревают в записи с братом Денисом Ермаком, братом руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.



29 марта часть этих записей обнародовал народный депутат Украины Гео Лерос. На этих видеозаписях Денис Ермак якобы обсуждает вопрос назначения на государственные должности. Согласно таймингом на видео, записи были сделаны в августе, сентябре и октябре 2019 года.

Андрей Ермак назвал опубликованные видеозаписи с его братом «спланированной операцией» и заявил, что обратился в СБУ и Государственного бюро расследований.