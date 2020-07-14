Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Семеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрела на Донбассе

14 июля 2020, 22:36

Семеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрела на Донбассе

Вследствие обстрела позиций украинских военнослужащих вблизи Новомихайловки, семеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказана надлежащая медицинская помощь.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные ответным огнем подавили вражескую активность.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
20:16
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
18:49
«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район
14:37
«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей
12:20
«ЛНР» остановит работу КПВВ «Станица Луганская» на два часа 15 июля
11:22
«ДНР» сообщила о 36 заболевших коронавирусом и двух смертях за сутки
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
10:20
«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех
08:07
За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных
16:34
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день, но с условиями
12:04
«ЛНР» заявила про 8 новых случаев COVID-19 в ОРЛО
10:28
«ДНР»: Один пациент с COVID-19 скончался, еще у двоих подтвердился диагноз
все новости
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
22:36
Семеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрела на Донбассе
22:03
СБУ заявила, что задержала вероятного автора «пленок Ермака»
20:16
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
18:49
«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район
17:35
Развлекательным центрам и ресторанам на Донетчине разрешили работать до 23:00
16:46
Посольство США осудило убийство военного медика боевиками
16:17
Рада поддержала закон о детенизации рынка металлолома
15:17
Застрявшие люди продолжают ждать пропуска в Донецк после ночевки у КПВВ
14:58
При пересечении КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина
14:37
«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей
14:11
Адвокат семей жертв МН17 рассказал, почему Москва может остаться безнаказанной
13:52
Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина
12:33
Боевики забрали тело бойца ООС, погибшего на Донетчине. Тело убитого ими медика и раненый военный — на поле боя
12:20
«ЛНР» остановит работу КПВВ «Станица Луганская» на два часа 15 июля
все новости
ВИДЕО
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
10 июля, 08:05
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция