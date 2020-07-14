Семеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрелов на Донбассе

Cемеро украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Вблизи Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказана надлежащая медицинская помощь.



В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные ответным огнем подавили вражескую активность.