Сутки на Донбассе: 18 обстрелов, 7 раненых украинских военных

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего 7 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись следующие позиции украинских военных у населенных пунктов: Авдеевки, Водяного Марьинка, Гнутово, Талаковка, Лебединское, Березовое, Новомихайловка, Шумы, Крымское.



Ранее в штабе отметили, что шестеро военных были вчера ранены у Новомихайловки, еще один — у Водяного.



В штабе рассказали, что украинские военные открывали огонь в ответ из «дежурных огневых средств». По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили не менее троих российских наемников.



С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, заявили в штабе. Там добавили, что потерь среди украинских военных нет.



Ранее в группировке «ДНР» сообщили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка.