СБУ в Донецкой области задержала боевика «ДНР»

Сотрудники СБУ в Донецкой области в районе села Новомихайловка задержали мужчину по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании «ДНР». Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донетчины.



В прокуратуре сообщают, что во время досмотра задержанного он был одет в камуфляжную форму, при себе имел штык-нож и «военный билет ДНР».



Досудебным расследованием предварительно установлено, что на протяжении 2018-2020 годов житель Донецка на должности стрелка, а позже — минометчика, нес боевое дежурство в рядах боевиков «ДНР» на позициях вблизи Красногоровки.



Мужчине вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 (участие в незаконном вооруженном формировании) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) УК України. Досудебное следствие продолжается. На данный момент решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 23 июня неподалеку от КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области пограничники задержали боевика — ефрейтора незаконных вооруженных формирований «ДНР». Сам мужчина признался, что перепутал направление и случайно оказался на украинской стороне.