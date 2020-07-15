В Украине второй день подряд число выздоровевших от COVID-19 превышает количество заболевших

За минувшие сутки в Украине выявлено 836 случаев заболевания коронавирусом, 977 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зафиксировано 55 607 случая COVID-19, из них 28 131 выздоровели, 1 427 человека умерли. Продолжают болеть 26 049 человек.



В Украине число выздоровевших от коронавируса превышает число новых заболевших второй день подряд. Днем ранее, 14 июля, сообщалось о 638 новых случаях заболевания COVID-19 и 651 выздоровевшем.



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.