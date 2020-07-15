Боевики «ДНР» продолжают копать траншеи на участке разведения в районе Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вечером 11 июля зафиксировала присутствие одного человека на бывших позициях незаконных вооруженных формирований и продление траншеи на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в отчете миссии.



«БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 1 человека на бывшей позиции вооруженных формирований возле ее юго-восточного угла. БПЛА также впервые зафиксировал недавно вырытое 10-метровое продление траншеи (с востока на запад), соединяющее 2 существующие системы траншей около юго-восточного угла участка разведения» — говорится в отчете.



Отметим, что в отчете от 2 июля также говорилось, что вблизи этого участка разведения 29 июня БПЛА ОБСЕ зафиксировал троих человек на бывших позициях незаконных вооруженных формирований, а также новую вырытую траншею.