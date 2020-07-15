С сентября в украинских школах будут обязательно измерять температуру

С начала нового учебного года перед входом в школу обязательно будут измерять температуру всем работникам и ученикам. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 15 июля.



По словам глаавы ведомства, при температуре 37,2 °C и выше ни работников, ни детей не будут допускать в учебные заведения.



Также дети будут обязаны приходить в школы в масках, а в учебных заведениях должны обязательно быть антисептики.



«Я надеюсь, что на следующей неделе все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети», — отметил Степанов.



Он добавил, что заблаговременная разработка этих правил позволит владельцам учебных заведений подготовиться к учебному году с 1 сентября.

С началом карантина в Украине в марте школы перешли на дистанционное обучение. В то же время в МОН заявили, что около 3% учебных заведений не имеют подключения к интернету.



Министерство образования и науки разрабатывает вариант смешанной формы обучения с 1 сентября: частично онлайн.