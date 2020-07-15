Глава Минздрава подтвердил, что карантин продлят

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. При этом в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «РБК-Украина».



«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — пояснил он.



По данным СМИ, карантин будет продлен на заседании правительства на следующей недели.

В Украине с 22 мая действует так называемый адаптивный карантин из-за коронавируса. Он предполагает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.