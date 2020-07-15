«ДНР» выявила 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Двое ранее заболевших скончались: 80-летний мужчина и 83-летняя женщина. Также были выписаны 40 человек.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Уточняется, что все новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у людей, которые контактировали с заболевшими ранее.



По состоянию на 15 июля группировка «ДНР» за все время пандемии признает 1426 случаев коронавируса. Из них выписан 661 человек, а 84 — умерли. На лечении остается 681 пациент.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировано 767 случаев COVID-19.



У Минздрава Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.