Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Прогресс переговоров в нормандском формате ограничен — глава МИД Германии

15 июля 2020, 10:50

Прогресс переговоров в нормандском формате ограничен — глава МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что прогресс по нормандскому формату продвигается очень медленно и напомнил, что решение конфликта на Донбассе является условием возобновления стратегических отношений ЕС-Россия. 

Об этом он сказал во время заседания комитета по иностранным делам Европарламента, передает DW.

Маас также отметил, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

«Я считаю, что мы нуждаемся в большем. ‹...› Поэтому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС», — отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «нужно решение в Украине».

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в нормандском формате по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Хайко Маас.

В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнуто, а договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.

Власти Украины и России обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей саммита в Париже по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

3 июля в Берлин прошли переговоры политсоветников «нормандского формата». Стороны не смогли определить дату следующей встречи на уровне лидеров.

ТЕГИ

Люди
Хайко Маас
Организации
МИД Германии
Прочее
Нормандский формат Нормандская четверка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:32
В Донецке сообщили о минировании здания, где находится несколько «министерств ДНР»
13:55
Шмыгаль: На Донбассе боевики не выпускают детей в украинские вузы
11:53
«ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. Рассматривают от 15 до 30 дней
10:34
«ДНР» выявила 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
09:54
«ЛНР» сообщила о 577 случаях коронавиируса
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
20:16
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
18:49
«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район
14:37
«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей
12:20
«ЛНР» остановит работу КПВВ «Станица Луганская» на два часа 15 июля
11:22
«ДНР» сообщила о 36 заболевших коронавирусом и двух смертях за сутки
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
все новости
15:07
На Донетчине выявили группировку, изготавливающую и продающую оружие
14:32
В Донецке сообщили о минировании здания, где находится несколько «министерств ДНР»
13:55
Шмыгаль: На Донбассе боевики не выпускают детей в украинские вузы
13:35
Рада назначила местные выборы на 25 октября
13:30
МККК переправил на Донбасс 60 тонн продуктов
12:55
Кремль: На «Л-ДНР» влияем, но о гибели военного медика не знаем
12:52
Законопроект о децентрализации готов на 90%. В нем учтут «особый статус» Донбасса
12:17
В МинВОТ пояснили слова Резникова о 25 годах на реинтеграцию Донбасса
11:53
«ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. Рассматривают от 15 до 30 дней
11:12
В Луганской области число случаев коронавируса выросло до 98
10:50
Прогресс переговоров в нормандском формате ограничен — глава МИД Германии
10:34
«ДНР» выявила 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
10:12
Глава Минздрава подтвердил, что карантин продлят
10:04
С сентября в украинских школах будут обязательно измерять температуру
09:54
«ЛНР» сообщила о 577 случаях коронавиируса
все новости
ВИДЕО
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
10 июля, 08:05
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция