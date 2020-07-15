Прогресс переговоров в нормандском формате ограничен — глава МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что прогресс по нормандскому формату продвигается очень медленно и напомнил, что решение конфликта на Донбассе является условием возобновления стратегических отношений ЕС-Россия.



Об этом он сказал во время заседания комитета по иностранным делам Европарламента, передает DW.



Маас также отметил, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.



«Я считаю, что мы нуждаемся в большем. ‹...› Поэтому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС», — отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «нужно решение в Украине».



Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в нормандском формате по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.



«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Хайко Маас.



В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнуто, а договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.

Власти Украины и России обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей саммита в Париже по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.



3 июля в Берлин прошли переговоры политсоветников «нормандского формата». Стороны не смогли определить дату следующей встречи на уровне лидеров.