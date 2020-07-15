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В Луганской области число случаев коронавируса выросло до 98

15 июля 2020, 11:12

В Луганской области число случаев коронавируса выросло до 98

За минувшие сутки в Луганской области выявили два новых случая заболевания коронавирусом. При этом один ранее заболевший выздоровел. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Уточняется, что COVID-19 диагностирован у жителей Северодонецка и Кременной. Они из числа лиц, которые контактировали с заболевшими ранее. Сейчас пациенты находятся на амбулаторном лечении.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 98 человек. Из них выздоровели — 75 человек, а лечатся — 22. Летальных случаев в регионе не зафиксировано.

Группировка «ЛНР» всего выявила 577 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории.

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