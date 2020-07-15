В МинВОТ пояснили слова Резникова о 25 годах на реинтеграцию Донбасса

Заместитель министра по вопросам реитеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова Инна Голованчук в эфире телеканала «ДОМ» детализировала его заявление, сказав, что 25 лет займет период с начала деоккупации Донбасса и до возобновления полноценной жизни региона.



«Ели это произойдет быстрее, то будет всем гораздо приятнее, но сегодня называются реалистичные сроки, исходя из того, что продолжаются обстрелы, продолжают гибнуть люди», — сказала она.



Напомним, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что безопасная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса может занять минимум 25 лет.



«Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут», — подчеркивал он.