Законопроект о децентрализации готов на 90%. В нем учтут «особый статус» Донбасса

Глава комитета Верховной Рады по правовой политике Андрей Костин заявил, что все особенности местного самоуправления на Донбассе будут урегулированы законом о децентрализации. Сейчас законопроект готов на 90%. Об этом Костин сказал изданию РБК-Украина.



По его словам, законопроект о децентрализации несколько месяцев обсуждают с различными ассоциациями местного самоуправления и сейчас он почти готов.



Также Костин добавил, что для необходимых 300 голосов «за» в сессионном зале этот законопроект должен получить поддержку большинства парламентских сил.



Конкретно о содержании статей законопректа Костин не уточнил.

Напомним, в партии «Слуга народа» придерживаются позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.