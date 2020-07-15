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Кремль: На «Л-ДНР» влияем, но о гибели военного медика не знаем

15 июля 2020, 12:55

Кремль: На «Л-ДНР» влияем, но о гибели военного медика не знаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с гибелью украинского военного медика в районе населенного пункта Зайцево в Донецкой области.

«Я не располагаю детальной информацией об этом. Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей] влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики ["ДНР" и "ЛНР"]. Но я не располагаю информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал Песков украинскому журналисту.

Ранее он уже признавал, что Кремль обладает влиянием на «самопровозглашенные республики» на востоке Украины. При том Песков подчеркивал, что это влияние небезгранично.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали. При этом одного раненого забрать с поля боя не удалось, о его судьбе неизвестно. Также украинской стороне не удалось забрать тело погибшего.

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