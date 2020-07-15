Ситуация с коронавирусом в Славянске улучшается — ДонОГА

Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в Славянске улучшается.



Об этом он сказал во время брифинга по вопросам предотвращения распространения коронавируса.



«Ситуация в Славянске была сразу локализирована. Вчера лабораторно подтвержденных случаев было уже 10 человек выздоровевших, сегодня — уже около 50, что выздоравливают. Ситуация контролируема», — отметил Педенко.



Также он добавил, что Славянск перестает быть эпицентром вспышки коронавируса в Донецкой области.

За минувшие сутки 14 июля в Донецкой области выявили два новых случая коронавируса. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 767 случаев коронавируса. Из них 285 человек выздоровел, а 10 — скончались. Продолжают болеть 472 пациента.





