Коронавирус выявили еще у девяти жителей Донетчины

В течение среды, 15 июля, на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Положительные результаты на COVID-19 получили 4 жителя Мариуполя (мужчина 64 лет и женщины 30 и 47 лет, а также 9-летняя девочка), 2 жителя Славянска (женщины 46 и 59 лет), и по одному случаю в Краматорске (женщина 56 лет), Константиновском (мужчина 45 лет) и Великоновоселковском (мужчина 26 лет) районах.



Среди заболевших в Мариуполе — один медработник, отметил Кириленко.



Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 776 человек, из них 291 человек выздоровел, десятеро — скончались.