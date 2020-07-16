Сутки на Донбассе: 12 нарушений «режима тишины», обстрелян поселок

За минувшие сутки пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Там добавили, что при этом применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Уточняется, что были обстреляны позиции украинских военных вблизи Марьинки, Талаковки, Гнутово, Водяное, Авдеевки, Новолуганского, Орехово, Новотошковского.



По данным штаба, за минувшие сутки боевики обстреляли подконтрольный украинскому правительству населенный пункт Новолуганское. Отмечается, что применялись ручные противотанковые гранатометы с минами ПОМ-2, которые находятся на вооружении Вооруженных сил России. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружено на территории сельскохозяйственного предприятия. В дальнейшем мину утилизируют подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.



Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ из "штатного вооружения". По данным разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух боевиков.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.