В Украине выявили 848 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 848 случаев заболевания коронавирусом, 800 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них 28 931 человек выздоровели, 1 445 — скончались. Продолжают болеть 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.



Вчера, 15 июля, сообщалось о 836 новых заболевших коронавирусом, 14 июля зафиксировали 638 инфицированных. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых случаев COVID-19.



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.