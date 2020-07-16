«Укрзализныця» начала полноценную продажу билетов на поезда до Киева и обратно

«Укрзализныця» с 16 июля восстановила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования, следующих из Киева и обратно. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины», — говорится в сообщении.



При этом в случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% наличествующих мест.



Как отмечается, возобновление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.



Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.