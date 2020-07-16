Докладчик Украины в ОБСЕ предсказал два сценария России по Донбассу

Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свой состав и приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух сценариев для этих территорий — «абхазский» или «карабахский».



Такое мнение высказал директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, выступивший в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума безопасного сотрудничества и Постоянного Совета ОБСЕ в среду, передает «Укринформ».



«На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или же как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже свыше 30 лет», — сказал он.



Литвиненко обратил внимание на массовую выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО и внедрение российской правовой и экономической системы на неподконтрольной Украине территории.



«Можно сказать, что на протяжении последних 6 лет Россия осуществляла масштабные подрывные действия против Украины, тем самым разрушая основы европейской безопасности и создавая угрозу миру и стабильности на континенте», — подчеркнул украинский докладчик.



Он также назвал цели, которые, на его взгляд, преследует Россия в гибридной войне против Украины.



«Анализ основных стратегических документов РФ <...> позволяют выделить три основные цели российской гибридной войны против Украины: не допускать вступления Украины в НАТО и ЕС, удержать Украину в буферной зоне между Россией и Западом и восстановить и усилить российское влияние в Украине», — заявил Литвиненко.



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