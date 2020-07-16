Проблемы прифронтового Донбасса: Что обещает Киев? ►

Разрушенное жилье, выплата пенсий переселенцам и людям, живущим в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, проблемы с пересечением КПВВ — за 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе многие вопросы остаются нерешенными.



С обновлением правительства большинство изменений пришлось на ключевое для региона ведомство — Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Сейчас команда обновленного министерства обещает заняться нерешенными проблемами и чаще бывать в регионе. Один из таких визитов прошел на этой неделе, что увидели чиновники и каких изменений теперь ждать — смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».