В Луганской области — новый случай заболевания COVID-19. Два человека выздоровели

В Луганской области зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом. Заболевший — житель города Лисичанск, до установления диагноза находился на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что сейчас инфицированный находится на амбулаторном лечении.



За все время исследований на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено у 99 человек.



Из них выздоровели — 77, лечатся — 21, 13 — амбулаторно. При этом за минувшие сутки излечились два человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 16 июля в Украине 56455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев.