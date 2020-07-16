ЕС выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ

Европейский Союз предоставляет Украине 105 млн евро на поддержку малых и средних предприятий, малых ферм и проведение реформ. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Киеве.



«13 июля 2020 года Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, от имени правительства Украины подписала три финансовых соглашения между ЕС и Украиной в рамках годовой программы действий для Украины на 2020 год», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пакет в 105 млн евро направлен на поддержку украинских малых и средних предприятий, развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, а также поддержку органов государственной власти Украины в выполнении ключевых реформ и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая зону свободной торговли.



В частности, финансовые соглашения предусматривают:



— 60 млн евро на реформирование органами государственной власти Украины таких приоритетных отраслей, как здравоохранение, социальная политика, финансовый сектор, конкуренция и транспорт

— 25 млн евро на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине

— 20 млн евро на поддержку малых и средних предприятий Украины в рамках программы EU4Business.



«Второй пакет помощи ЕС Украине в 2020 году, который сейчас готовится, будет сосредоточен на гражданском обществе, усилении устойчивости уязвимых регионов и "Европейском зеленом соглашении"», — отметили в представительстве.