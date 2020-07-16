Парламент назначил нового главу Антимнопольного комитета

Верховная Рада поддержала назначение главой Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской. За соответствующий проект постановления проголосовали 255 народных депутатов на заседании в четверг.

До этого Пищанская была первой заместительнице главы ведомства и исполняла обязанности главы АМКУ после увольнения с этой должности 3 июля Юрия Терентьева.



Перед голосованием в парламенте Пищанская назвала своим главным приоритетом «прекращение антиконкуретных действий органов власти, борьбу с картелями и монопольным положении на рынке».

Ольга Пищанская с 2004 по 2015 годы работала на «АрселорМиттал Кривой Рог» в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.



С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов холдинга «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.



До назначения первым замглавы АМКУ в сентябре 2019 года Пищанская несколько лет являлась одновременно коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг» и директором ООО «Закупочные решения».



В июне на сайте телеканала «Прямой» вышел материал, в котором отмечается, что сестра Ольги Пищанская Светлана управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии. Зеленский якобы переписал свой бизнес в Италии на «соседку» из Кривого Рога и по совместительству спонсора «Слуги народа» — Светлану Пищанскую.



В свою очередь Ольга Пищанская заявила, что эта информация «подается в несколько искаженном виде». «Особенно по переписыванию какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину», — подчеркнула она.