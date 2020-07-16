Донецкая область лидирует по числу преступлений против общественной безопасности

В первом полугодии 2020 года в Донецкой области было совершено наибольшее в Украине число преступлений против общественной безопасности. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время совещания руководителей правоохранительных органов в Киеве.



Она констатировала, что украинским правоохранителям за 6 лет не удалось полностью прекратить распространение незаконного оборота оружия, взрывчатки и боеприпасов из зоны военного конфликта на Донбассе.



«Как следствие, это негативно отображается на криминогенной ситуации в государстве, авторитете правоохранительных органов, приводит к росту социального напряжения в обществе», — отметила генпрокурор.



Венедиктова назвала противодействие преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка недостаточно эффективным.



За первое полугодие 2020 года правоохранители зафиксировали более 5000 тысяч уголовных правонарушений против общественной безопасности. Генпрокурор отметила, что это на 25% ниже, чем в прошлом году.



Больше всего таких преступлений было зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Киевской областях и в городе Киеве.