Рада назначила вице-премьера по вопросам промышленности

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Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. За такое решение было отдано 250 голосов народных депутатов.

Олег Уруский — доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники, академик Международной академии аэронавтики.



В течение 1993-1996 годов он возглавлял управление в Национальном космическом агентстве Украины, а в течение 1996-2000 годов — управление в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. В 2000-2003 годах Уруский был первым заместителем председателя Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2003-2005 годах возглавлял департамент в секретариате Кабинета министров. В 2005 году стал первым замглавы министерства промышленной политики.



С 21 января по 19 августа 2015 года Уруский был председателем Государственного космического агентства Украины. В апреле 2020 года он возглавил инжиниринговую компанию «Прогресстех-Украина», которая реализует проекты в области авиастроения.



Конечным бенефициаром компании «Прогрестех-Украина» является гражданин России Владимир Кульчицкий. Он же является основателем и председателем совета директоров группы компаний «Прогресстех». Кульчицкий открыл компании и совместные предприятия в России, Армении, Латвии, Польше, США, Франции и Украине.