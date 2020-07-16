Новые правила карантина: Украина будет поделена на зоны

Президент Владимир Зеленский заявил, что не надо спешить продолжать карантин более, чем на месяц. Об этом он сообщил во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, передает пресс-служба ОП.



«Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более», — сказал Зеленский.



В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.



Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.



Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.



На сегодняшний день в Украине действует адаптивный карантин, который продлен до 31 июля. В то же время Минздрав предложил продлить карантин еще на месяц.