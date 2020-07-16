СБУ: Боевики установили запрещенное взрывное устройство на линии соприкосновения

Следователи СБУ расследуют факт использования боевиками неконтактного взрывного устройства НВУ-П «Охота». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что НВУ-П «Охота» - это неконтактное взрывное устройство российского производства, которое запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.



Взрывчатку обнаружили военнослужащие ООС вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района.



«НВУ-П "Охота" представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров», — говорится в сообщении.



Комплект мин уничтожили военные инженерно-саперного подразделения ООС.



Открыто уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины.