В России отменили акцию «Бессмертный полк», которую хотели провести 26 июля

В России отменили акцию «Бессмертный полк», назначенную на 26 июля, сообщает «Интерфакс».



По словам организаторов, решение о ее проведении примут после нормализации эпидемиологической обстановки. Новая дата мероприятия пока не выбрана.



Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в РФ 9 мая. Аналогичную акцию проводят группировки «ДНР» и «ЛНР». Но в этом году шествие и военный парад 9 мая не состоялись из-за эпидемии коронавируса.



В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что шествие перенесут на 26 июля — день военно-морского флота. «Л-ДНР» о новой дате акции не сообщали.



Парад Победы в Москве перенесли на 24 июня. В этот же день военные парады провели в Донецке и Луганске.