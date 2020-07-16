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В Евросоюзе призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17

16 июля 2020, 16:12

В Евросоюзе призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17

Евросоюз по случаю шестой годовщины катастрофы самолета рейса MH17 выразил поддержку всем усилиям по установлению истины по ее обстоятельствам и призвал РФ признать свою ответственность. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС.

«17 июля мы отмечаем шестую годовщину катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек из 17 различных национальностей. Европейский Союз продолжает выражать соболезнования всем тем, кто потерял своих близких», — говорится в заявлении.

ЕС вновь заявил о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечения справедливости в отношении 298 жертв катастрофы и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

«Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает к сведению все шаги, предпринятые в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных», — говорится в заявлении ЕС.

Накануне ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за ее роли в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

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